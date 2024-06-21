Иностранные инструкторы ВСУ ликвидированы при ударе под Одессой

Подполье: ударом под Одессой уничтожено около 200 солдат и офицеров ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате удара, нанесенного по Грибовке в Одесской области, были уничтожены солдаты и офицеры ВСУ, сообщает РИА Новости .

По его словам, речь идет примерно о примерно 200 военнослужащих, в том числе иностранных инструкторах.

Известно, что инструктора разговаривали на английском языке. Сколько именно их уничтожено, пока сказать сложно, подчеркнул Лебедев.

Объект, расположенный в Грибовке, был поражен в пятницу днем. В Сети разместили кадры с места удара, на них видны следы от взрывов и густой черный дым.