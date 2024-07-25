Иномарка протаранила продуктовый магазин в Балашихе

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В подмосковной Балашиха произошло ДТП, в ходе которого черный автомобиль протаранил продуктовый магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел 24 июля на Балашихинском шоссе.

Водитель Nissan въехал в здание продуктового магазина. Во время аварии никто не пострадал.

При этом водитель иномарки не согласился проходить медицинское освидетельствование, поэтому на него составили административный протокол.

Ранее водитель Hyundai сбил двух подростков на электросамокате в Подмосковье. Пострадавшие попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

