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Иномарка наехала на шедшую про тротуару женщину в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль марки Lexus наехал на женщину, которая шла по тротуару, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы .

Инцидент произошел на Ходынской улице во дворе дома 2. Водитель иномарки совершил наезд на женщину-пешехода. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее электробус столкнулся с иномаркой на северо-востоке Москвы. Пострадали два человека.