Иномарка и такси столкнулись на Бесединском шоссе Москвы. Пострадали 3 человека

Три человека пострадали в ДТП на Бесединском шоссе в столице

Около дома № 15 на Бесединском шоссе в Москве столкнулись автомобиль Nissan и такси Kia, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

В результате дорожной аварии пострадали три человека, в том числе два ребенка. В Nissan пострадала девочка 12 лет, в такси — 19-летняя девушка и 14-летний мальчик.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства данного ДТП.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение в районе аварии не затруднено.

Ранее на улице Корнейчука в Москве водитель каршеринга не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом». Погиб один человек.