Инфаркт на борту: во Внуково экстренно сел самолет из Петербурга

Во Внуково сел самолет из Петербурга после сообщений об инфаркте на борту

Авиалайнер, летевший из Санкт-Петербурга в Астрахань, экстренно приземлился в столичном аэропорту Внуково. Ранее поступала информация, что экипаж решил зайти на посадку из-за инфаркта у одной из пассажирок, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Самолет провел в воздухе немногим более часа, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

«Предварительно, причина посадки не носит технический характер», — сообщили в службах.

Ранее Mash утверждал, что, предварительно, вылетевший из Петербурга самолет решили посадить во Внуково из-за того, что у одной из пассажирок случился инфаркт прямо в полете. Все произошло на лайнере Boeing 737 авиакомпании «Победа».