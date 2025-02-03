Индийский спутник не смог выйти на заданную орбиту

29 января Индия запустила свой навигационный спутник NVS-02, но он не смог выйти на заданную орбиту, сообщает «Интерфакс» .

Причина кроется в технических проблемах. На аппарате оказался сломан клапан подачи окислителя в двигательную установку.

В итоге спутник завис на переходной орбите. Он с помощью двигателя должен был выйти с нее на запланированную после отделения от носителя, но из-за неполадок это не удалось сделать.

Данный спутник нужен для предоставления точного местоположения, скорости объектов и времени. Он весит 2250 кг.

Аппарат должен был стать частью индийской региональной навигационной спутниковой системы NavIC. Она является альтернативой GPS.

Ранее в SpaceX сообщили о потере корабля Starship во время тестового запуска. Во время выведения аппарата на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж».