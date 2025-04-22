Имя бывшего и символика «Азова»*: москвичка попала в тюрьму из-за тату

Москвичка Светлана Кудряшова уже несколько раз попадала за решетку из-за татуировки. У нее на плече красуются имя возлюбленного и символика запрещенной в России террористической организации «Азов»*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Первый раз женщину отправили в СИЗО на 10 суток в 2022 году по статье о демонстрации нацистской символики. В августе 2023 года в электричке ее заметил блогер Владислав Поздняков. Он сфотографировал спящую Кудряшову и ее «кричащую» татуировку на плече. Тогда на нее завели уголовное дело, но не стали заключать под стражу.

Следующее задержание произошло в мае 2024 года. У Кудряшовой случился конфликт в подъезде, на нее снова составили протокол о демонстрации запрещенной символики. В суде она рассказала, что татуировку она сделала в честь своего возлюбленного, который служил в «Азове»*. При этом изображение набивал сам мужчина. Кудряшову задержали на 10 суток.

В апреле этого года она снова попала за решетку. Журналисты выяснили, что в этот раз женщина отправилась в СИЗО по возбужденному в 2023 году уголовному делу по статье о публичной демонстрации экстремистской символики.

* Организация признана террористической и запрещена в России.