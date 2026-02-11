«Их всех надо е******»: неизвестная напала на сестру Эльдара Джарахова в Петербурге

Неадекватная женщина напала на сестру популярного блогера Эльдара Джарахова на Московском вокзале в среду, сообщает «112» .

По словам интернет-звезды, его сестра Эсмира ждала такси. Внезапно к ней подлетела незнакомка. Она прокричала, что это «ее сумки», и пыталась отнять их у девушки.

Во время потасовки незнакомка повалила Эсмиру на асфальт, после чего начала таскать девушку за волосы. По словам блогера, сестра пыталась позвать на помощь, но люди просто прошли мимо.

В итоге один неравнодушный прохожий все же смог оттащить нападавшую от Эсмиры. Во время нападения неадекватная женщина кричала: «Да, их всех надо е******».

Пострадавшая написала заявление в полицию.

