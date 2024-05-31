Хвостовик от ракеты ПВО в лесу напугал жителей Подмосковья
Жители Домодедово вызвали полицию из-за торчащей в лесу части ракеты ПВО
В подмосковном лесу обнаружили торчащий из земли хвостовик от ракеты ПВО. Находка сильно напугала жителей Домодедово, сообщает Telegram-канал «112».
Местные нашли хвостовик в лесополосе. Люди вызвали полицию и МЧС, а правоохранители обратились к военнослужащим.
Жителям объяснили, что они нашли разгонный блок, который не представляет никакой опасности. Часть ракеты ПВО заберут из леса представители Минобороны РФ.
Ранее в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в Саратове погиб человек, еще один пострадал. Из дома оперативно эвакуировали жителей.