Хвостовик от ракеты ПВО в лесу напугал жителей Подмосковья

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В подмосковном лесу обнаружили торчащий из земли хвостовик от ракеты ПВО. Находка сильно напугала жителей Домодедово, сообщает Telegram-канал «112» .

Местные нашли хвостовик в лесополосе. Люди вызвали полицию и МЧС, а правоохранители обратились к военнослужащим.

Жителям объяснили, что они нашли разгонный блок, который не представляет никакой опасности. Часть ракеты ПВО заберут из леса представители Минобороны РФ.

Ранее в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в Саратове погиб человек, еще один пострадал. Из дома оперативно эвакуировали жителей.