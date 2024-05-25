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Человек погиб от взрыва гранаты в жилом доме в Саратове

Человек погиб и еще один пострадал в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в Саратове. Из дома оперативно эвакуировали жителей, сообщает РЕН ТВ .

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из городских больниц.

Взрыв не повредил несущие конструкции, однако в доме выбило остекление одного оконного проема.

Спецслужбы эвакуировали из многоэтажки 12 человек.

Следователи уже устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте происшествия находятся врачи, реанимация и полиция.

Ранее крупный схрон боеприпасов обнаружили в московском лесу. Подозрительный рюкзак с гранатами и патронами в лесополосе нашел житель столичного района Коньково.