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Хуситы заявили об атаке на военные суда в северной части Красного моря

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало военные суда в северной части Красного моря, сообщает РИА Новости .

Военный представитель хуситов Яхья Сариа движение также нанесло удар по судну обеспечения американского авианосца Harry Truman.

16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники.

Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.