Хуситы заявили об атаке на военные суда в северной части Красного моря
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало военные суда в северной части Красного моря, сообщает РИА Новости.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа движение также нанесло удар по судну обеспечения американского авианосца Harry Truman.
16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники.
Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.
Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.