Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

«Наши ракетные силы двумя баллистическими ракетами нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион»», — сообщает елеканал Al Masirah со ссылкой на движение.

Также хуситы заявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman и несколько военных кораблей в Красном море с применением ракет и беспилотников.

16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники. Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.