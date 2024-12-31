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Хуситы для удара по аэропорту Бен-Гурион применили гиперзвуковую ракету

Официальный представитель повстанческих сил Йемена Яхья Сариа сообщил, что по территории воздушной гавани Бен-Гурион был произведен запуск новейшего вооружения — гиперзвуковой баллистической ракеты, пишет ТАСС со ссылкой на принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Как утверждает военный спикер хуситов, для удара по транспортному узлу в районе Яффо, где расположен главный аэропорт Тель-Авива, использовалась современная разработка — гиперзвуковая ракета «Палестина-2». Операция была осуществлена ракетными подразделениями йеменских вооруженных формирований, подконтрольных мятежному движению.

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена и успешно перехватили ее до пересечения воздушных границ страны. В результате инцидента в центральном регионе Израиля были активированы системы оповещения населения.

Представитель хуситов Сариа заявил об успешном поражении двумя типами ракет намеченных целей. В частности, баллистическая ракета «Зульфикар» была направлена на энергетический объект в иерусалимском регионе, а также был осуществлен пуск ракеты «Палестина-2».

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы сбили палубный американский истребитель ВМС. Это произошло в Красном море.