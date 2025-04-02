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Хуситы атаковали военные корабли и авианосец США в Красном море

Йеменские хуситы за сутки трижды атаковали военные корабли во главе с авианосцем США Harry Truman в Красном море, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в своем Telegram-канале .

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотные воздушные силы наших вооруженных сил атаковали вражеские военные корабли в Красном море во главе с американским авианосцем Harry Truman», — заявил он.

Отмечается, что в атаке было задействовано несколько крылатых ракет и беспилотников.

16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники.

Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.