сегодня в 17:08

Хранилище с 3 тыс тонн гороха загорелось в Красноярском крае

Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание хранилище с более 3 тыс. тонн гороха на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба МЧС России.

Общая площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров. Менее чем за 2 часа спасателям удалось локализовать возгорание.

В тушении пожара принимают участие 16 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Ранее в Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов, огонь охватил 10 тыс. кв. м. Спасатели не допустили перехода пожара на частные жилые дома.