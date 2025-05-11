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Храбрый ребенок спас девушку от агрессивного мужчины в Волгодонске под Ростовом

Храбрый ребенок спас девушку, которую пытался утащить с собой мужчина в Волгодонске Ростовской области. Он «спугнул» агрессора, сообщает РЕН ТВ .

В интернете распространилась запись, на которой неизвестный мужчина подошел к девушке сзади, схватил ее и хотел куда-то унести. К агрессору подбежал ребенок и жестко схватил за руки.

Таким образом мальчику удалось предотвратить похищение. Агрессор убежал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что девушке ничего не угрожает. Правоохранители выясняют личность злоумышленника.

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