Хозяйка салона красоты в Москве обвинила сотрудников в краже на 14 млн рублей
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Сотрудники звездного салона красоты в Москве утверждают, что бывшая хозяйка обвинила их в краже на 14 млн рублей из-за личной неприязни. Они отрицают любое участие в преступлении и считают, что это просто попытка экс-начальницы отомстить им за желание уволиться. Сама Инна Литвиненко намерена добиваться справедливости через полицию, пишет Baza.
«Я иду на войну. Это мой личный бой, не за деньги. Нет, от моего преследования никто не уйдет, моя хорошая, потому что у меня денег точно больше, чем у них, и я не жадная. А еще потому, что я общаюсь с полицейскими и знаю, что законы в нашей стране есть», — заявила Литвиненко в ответ на вопрос одной из подписчиц в прямом эфире в соцсетях, где рассказала свою версию случившегося.
Мастер по наращиванию волос Анна Гусева познакомилась с будущей начальницей Инной Литвиненко во время выполнения процедуры. На тот момент Гусева уже успела поработать с такими клиентами, как телеведущая Алена Водонаева, фотомодель Алена Шишкова и блогер Катя Коносова, и имела еще ряд важных контактов для Литвиненко. В итоге Инна сообщила Анне, что планирует открыть свой салон красоты и хотела бы видеть ее в числе сотрудников. Девушки начали работать вместе по договору об оказании услуг.
По словам Гусевой, в салоне она занималась наращиванием волос, сотрудничала с блогерами, оказывала помощь в подборе персонала, вела обучение и представила Литвиненко своим поставщикам. В феврале 2024 года в команду к Анне и Инне присоединился колорист Руслан. Начало сотрудничества было удачным, но осенью того же года Анна и Руслан решили вместе уволиться из салона Инны. С этого момента и началась скандальная история. Литвиненко хотела отомстить сотрудникам за увольнение, обвинив в присвоении себе 14 млн рублей.
В феврале 2025 года Инна встретила Анну и Руслана в своем салоне и обвинила их в краже материалов и злоупотреблении доверием компании. Угрозами она заставила Анну подписать документ о том, что та задолжала Инне 14 миллионов рублей. Руслану также грозила отправкой на СВО, если он не согласится с условиями Инны.
Анна утверждает, что сама приобретала материалы для работы и хранила их отдельно от салонных. Никаких претензий к ней ранее не было. Руслан, работавший с косметической компанией, также использовал свои материалы в салоне, но не включал их в учет.
Инна после разговора с сотрудниками вышла в прямой эфир в соцсетях и рассказала, что в течение полугода наблюдала, как те присваивают ее деньги. Адвокаты Анны и Руслана, услышав об утверждениях Инны о своей связи с полицией, обратились в московскую прокуратуру с просьбой провести проверку.