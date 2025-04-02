Хозяйка салона красоты в Москве обвинила сотрудников в краже на 14 млн рублей

Сотрудники звездного салона красоты в Москве утверждают, что бывшая хозяйка обвинила их в краже на 14 млн рублей из-за личной неприязни. Они отрицают любое участие в преступлении и считают, что это просто попытка экс-начальницы отомстить им за желание уволиться. Сама Инна Литвиненко намерена добиваться справедливости через полицию, пишет Baza .

«Я иду на войну. Это мой личный бой, не за деньги. Нет, от моего преследования никто не уйдет, моя хорошая, потому что у меня денег точно больше, чем у них, и я не жадная. А еще потому, что я общаюсь с полицейскими и знаю, что законы в нашей стране есть», — заявила Литвиненко в ответ на вопрос одной из подписчиц в прямом эфире в соцсетях, где рассказала свою версию случившегося.

Мастер по наращиванию волос Анна Гусева познакомилась с будущей начальницей Инной Литвиненко во время выполнения процедуры. На тот момент Гусева уже успела поработать с такими клиентами, как телеведущая Алена Водонаева, фотомодель Алена Шишкова и блогер Катя Коносова, и имела еще ряд важных контактов для Литвиненко. В итоге Инна сообщила Анне, что планирует открыть свой салон красоты и хотела бы видеть ее в числе сотрудников. Девушки начали работать вместе по договору об оказании услуг.

По словам Гусевой, в салоне она занималась наращиванием волос, сотрудничала с блогерами, оказывала помощь в подборе персонала, вела обучение и представила Литвиненко своим поставщикам. В феврале 2024 года в команду к Анне и Инне присоединился колорист Руслан. Начало сотрудничества было удачным, но осенью того же года Анна и Руслан решили вместе уволиться из салона Инны. С этого момента и началась скандальная история. Литвиненко хотела отомстить сотрудникам за увольнение, обвинив в присвоении себе 14 млн рублей.

В феврале 2025 года Инна встретила Анну и Руслана в своем салоне и обвинила их в краже материалов и злоупотреблении доверием компании. Угрозами она заставила Анну подписать документ о том, что та задолжала Инне 14 миллионов рублей. Руслану также грозила отправкой на СВО, если он не согласится с условиями Инны.

Анна утверждает, что сама приобретала материалы для работы и хранила их отдельно от салонных. Никаких претензий к ней ранее не было. Руслан, работавший с косметической компанией, также использовал свои материалы в салоне, но не включал их в учет.

Инна после разговора с сотрудниками вышла в прямой эфир в соцсетях и рассказала, что в течение полугода наблюдала, как те присваивают ее деньги. Адвокаты Анны и Руслана, услышав об утверждениях Инны о своей связи с полицией, обратились в московскую прокуратуру с просьбой провести проверку.