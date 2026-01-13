Хотели на место инвалида: армяне порезали ножом прохожего из-за парковки в Москве

Семья армян попыталась отвоевать место на парковке у инвалида. Мимо следовал прохожий, он вмешался в спор и тут же получил удар лезвием в спину, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел возле дома по улице Малая Ботаническая. Туда на Kia подъехал автолюбитель с онкозаболеванием. Он припарковал авто на месте для инвалидов и намеревался отправиться в аптеку за лекарством.

В этот же момент к дому подъехали «Жигули», в которых была целая семья выходцев из Армении. Они хотели посетить баню, но не нашли свободное место на парковке — из-за сугробов там осталось мало пространства.

Тогда семья решила повоевать за место с инвалидом. Конфликт обострился, когда одна из тех, кто находился в «Жигулях», достала нож. В ситуацию вмешался 45-летний мужчина, который просто проходил мимо. Он хотел разрешить спор оппонентов, но женщина с ножом тут же ударила его в спину.

На место вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали. Семью, спорившую за место, доставили в отделение полиции.

Ранее в Ногинске задержали 39-летнего мужчину, который угрожал посетителям торгового центра ножом. Задержанный был в состоянии алкогольного опьянения.

