Купить за 10 тыс рублей: в Щелкове прошел суд по делу о торговле младенцем

В Подмосковье вынесли приговоры двум супругам, работнику частного медицинского центра и роженице, которые обвиняются в торговле новорожденным малышом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в феврале 2025 года двое супругов решили приобрести новорожденного. Они нашли беременную девушку, которая незаконно находилась на территории РФ, и предложили ей сделку. По данным РЕН ТВ, супруги пообещали заплатить ей за ребенка 10 тыс. рублей. Она согласилась.

Затем пара нашла в Щелкове частный медицинский центр и врача, которая согласилась за 150 тыс. рублей помочь с родами и оформлением ребенка. Медик передала беременной паспорт покупательницы, после чего с помощью препарата спровоцировала у девушки преждевременные роды. Роженицу увезли в перинатальный центр, где она родила мальчика под паспортными данными покупательницы ребенка.

После выписки девушка передала новорожденного супругам, а те ей перевели деньги на карту. Правоохранители узнали об инциденте и задержали всех фигурантов.

В итоге суд признал всех четверых виновными и назначил двоим фигурантам 4,5 года колонии общего режима, остальным — 4 года.

Ранее стало известно, что три главврача частных клиник Приморья были замешаны в торговле младенцами. Всего жертвами их схемы стали 13 малышей.

