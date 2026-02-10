Хотел впечатлить девчонок: подросток в Кирове устроил экстрим-заезд и попался ДПС

Полицейские в Кирове устроили погоню за подростком, который взял чужой автомобиль, чтобы впечатлить подруг. Парень не захотел попадаться правоохранителям и попытался сбежать от них в одних носках в мороз, сообщает SHOT .

17-летний нарушитель договорился с другом, и тот дал ему свой Volkswagen Polo. Парень хотел прокатить на машине двух девчонок. Во время поездки в одном из дворов иномарка едва не снесла две легковушки марки LADA.

В итоге несовершеннолетний водитель наткнулся на сотрудников ДПС, те попытались остановить машину. Подросток сразу же выбежал на улицу и попытался скрыться. При этом сначала он был в тапочках, а затем где-то потерял их и бежал в одних носках.

В этот момент на улице было около минус 20 градусов. Далеко убежать у него не получилось — его задержали. Друзья парня к тому моменту нашли его обувь и вернули ее ему.

В итоге юному нарушителю выписали штраф, а с машины сняли номера.

