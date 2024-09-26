Хотел «уложить качка»: москвич насмерть забил фитнес-тренера колбой от кальяна

Житель Москвы на спор забил до смерти своего соседа фитнес-тренера

Молодой москвич пытался доказать своей девушке, что может «уложить качка», в результате чего он насмерть забил колбой от кальяна своего соседа, работавшего фитнес-тренером, сообщает SHOT .

Жертвой неадеквата стал 52-летний Эдуард Д. Мужчина возвращался домой во вторник вечером. Когда он входил в квартиру, на него сзади напал молодой сосед. Неадеват избил мужчину колбой от кальяна, в том числе ударил по голове. Удары были такие сильные, что колба разлетелась на части.

После этого фитнес-тренер упал в коридоре, а сосед продолжил избивать его ногами. Затем он ушел, а Эдуард сумел заползти в квартиру. Утром домой вернулась гражданская жена пострадавшего, она вызвала скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом затылочной кости и челюсти. Через 6 часов Эдуард скончался от кровоизлияния в мозг.

Избившим мужчину оказался 25-летний Даниил В., который жил с жертвой на одной лестничной клетке. Он поспорил со своей возлюбленной, вместе с которой снимает комнату в доме, что сможет «уложить качка», после чего и напал на Эдуарда. Подозреваемого задержали.

У погибшего остались мать-пенсионерка и совершеннолетний сын. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

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