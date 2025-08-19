Хотел сжечь поезд: силовики в одежде коммунальщиков задержали террориста

В населенном пункте Глазов в Удмуртии сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал поджечь ж/д состав. Выходец из Центральной Азии также оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС .

Мужчина был сторонником запрещенной в России террористической организации. В ФСБ показали видео задержания. Сотрудники надели форму дворников и делали вид, что убирают территорию. Они скрутили мужчину, когда тот проходил мимо.

У него изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, смартфон, в котором содержались инструкции и схемы расположения объектов для совершения теракта. Также в телефоне нашли переписку с представителями запрещенной организации.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Там выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой. Машина приехала с территории Украины транзитом через несколько стран. Также были задержаны соучастники этой доставки в Россию.