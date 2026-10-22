Хотел расчленить, но не смог: труп убитой в Питере пролежал в квартире 6 недель

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга убил возлюбленную и хотел ее расчленить, но у него не хватило для этого духу, сообщает «Фонтанка» .

По предварительным данным, убийство произошло на Садовой улице в Металлострое 8 сентября. Мужчина приревновал свою возлюбленную, схватил палку и нанес женщине несколько ударов. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого подозреваемый хотел расчленить ее труп. Он даже положил его на пленку, но довести дело до конца не смог. Тогда мужчина завернул тело в покрывало и покинул квартиру, а затем ушел в запой. Тело 32-летней женщины пролежало в квартире шесть недель.

Нашли погибшую после того, как тревогу забила бывшая жена подозреваемого. Она выразила опасения, что экс-муж мог совершить убийство своей нынешней возлюбленной. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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