Хотел познакомится: извращенец схватил девушку за попу на улице Екатеринбурга

«E1»: неизвестный схватил девушку за ягодицы на улице в Екатеринбурге

Мужчина подошел к девушке на улице Екатеринбурга под предлогом познакомиться, а затем схватил ее за попу и скрылся, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел 29 мая на улице Щорса в районе Южного автовокзала. По словам пострадавшей, мужчина приблизился к ней, заявив о желании познакомиться. Девушка сразу поняла, что с ним что-то не так.

Она отошла в сторону, не желая продолжать диалог, после чего неадекват нагло схватил ее за ягодицы. Девушка хотела заснять нападавшего, но он скрылся. В кадр попал лишь момент, как тот убегал.

Пострадавшая описала извращенца: мужчина средних лет, высокий, худощавого телосложения, вытянутое лицо с бородой. Девушка решила не писать заявление в полицию, но захотела предупредить о неадеквате остальных горожанок.

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