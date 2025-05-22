сегодня в 12:57

Иностранец изнасиловал девушку в подъезде дома на северо-востоке Москвы

В столице задержали иностранца, который изнасиловал девушку в подъезде дома на улице Широкой в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Как считают следователи, 19 мая он в подъезде жилого дома на улице Широкой совершил в отношении незнакомой девушки насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленник задержан, с ним проведены следственные действия. Мужчине предъявлено обвинение.

В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.