«Хочу быть худой»: 13-летняя москвичка разом приняла 20 таблеток слабительного

Девочка начиталась в Сети советов о том, как скинуть лишние килограммы и привести фигуру в порядок. В частности, там была информация, что это можно сделать при помощи слабительного. Но для этого она решила выпить в один прием 20 таблеток.

Эффект от такого большого количества таблеток наступил сразу же после употребления — девочку экстренно доставили в больницу. Сейчас школьница уже в порядке, угрозы ее здоровью нет.

Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что можно сбросить вес с помощью велосипеда. Для этого нужно крутить педали не менее 40 минут в день и кататься на нем от 3 до 5 раз в неделю.