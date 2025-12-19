Хланокровно зарезал: экс-бойца СВО ищут за убийство возлюбленной в Свирске

Бывший участник СВО подозревается в жестокой расправе над возлюбленной в Иркутской области. Ранее он уже был судим, сообщает «Осторожно, новости» .

Убийство произошло в Свирске на улице Хасановских Боев, когда 24-летняя девушка отвела ребенка в школу. Около учебного заведения на нее набросился, предварительно, бывший участник СВО Кирилл П.

Он хладнокровно зарезал жертву ножом. Девушка скончалась от полученных ран. У погибшей остались двое детей, 8 и 5 лет. Известно, что Кирилл ранее был судим за кражу и угон.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они устанавливают местонахождение подозреваемого. Известно, что мужчина участвовал в СВО, служил в составе штурмовой бригады. В июне 2024 года он попал в плен, позже его обменяли.

Ранее на Урале 64-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 59-летней женщины, которую он приютил у себя в доме. Хозяин жилья признался, что зарезал гостью, потому что она слишком часто отправляла в магазин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.