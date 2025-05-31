Хинштейн: пострадавших при ударах ВСУ на Рыльск и Льгов отправили в Москву

Самолет Центра медицины катастроф доставил в Москву пострадавших при ударах ВСУ на Рыльск и Льгов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

На лечение в столицу отправили отца и его 16-летнюю дочь, которые пострадали при атаке на Рыльск. Их состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, лечение в Москве будут проходить две детей, пострадавших в результате атаки украинских войск на Льгов.

Всего с вечера 30 мая в Рыльском и Льговском районах пострадали 16 человек.

В Курской области скорректировали реестр местных жителей, утративших связь с родственниками. Согласно ему, о судьбе более 500 человек ничего не известно.