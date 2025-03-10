Хакеры устроили массированную DDoS-атаку на соцсеть X

Хакеры осуществили масштабную DDoS-атаку на социальную сеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску. В настоящее время X исправно работает.

Соцсеть X столкнулась с очередным серьезным техническим сбоем, который привел к нарушению работы сайта и мобильного приложения на протяжении более четырёх часов. Это третий крупный сбой за день.

«Была (и все еще есть) масштабная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов. Либо большая, скоординированная группа и/или страна вовлечены», — написал Маск в соцсети X.

Ответственность за проведение DDoS-атаки на платформу взяла на себя хакерская группировка Dark Storm Team.

Ранее ФБР обвинило власти Северной Кореи в организации кражи криптовалюты Ethereum на сумму 1,5 млрд долларов с биржи ByBit. По данным спецслужбы США, Пхеньян финансировал деятельность не менее четырех групп хакеров.