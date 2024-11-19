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Хакеры украли данные сотни тысяч покупателей Auchan во Франции

Личные данные сотни тысяч покупателей торговой сети Auchan во Франции украли в ходе проведенной кибератаки, сообщает РИА Новости .

Среди похищенной информации: фамилия, имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона, карты лояльности, размер бонуса и состав семьи, если он был указан.

В Auchan уточнили, что данные о банковских картах не похитили.

Данный инцидент повышает риск мошенничества. Так, преступники могут направить клиентам магазина очень правдоподобные письма, где будет использована личная информация, и выманить банковские данные людей.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже находятся в Сети. Информацию на каждого можно обнаружить в даркнете.