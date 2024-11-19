Глава «Ростелекома»: личные данные всех россиян уже давно утекли в Сеть

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский считает, что персональные данные каждого жителя РФ уже находятся в Сети. Об этом сообщает ТАСС .

Осеевский выступил на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте».

«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас, — сказал топ-менеджер.

Он отметил, что также запрашивал информацию и по себе.

По словам Осеевского, слитые в Сеть данные помогают проникновению в жизнь любого человека.

Аналогичного мнения придерживается и глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков. Он ранее говорил, что у хакеров уже может быть база данных на всех россиян, Она появилась из-за всех произошедших утечек информации.