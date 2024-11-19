Глава «Ростелекома»: личные данные всех россиян уже давно утекли в Сеть
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Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский считает, что персональные данные каждого жителя РФ уже находятся в Сети. Об этом сообщает ТАСС.
Осеевский выступил на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте».
«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас, — сказал топ-менеджер.
Он отметил, что также запрашивал информацию и по себе.
По словам Осеевского, слитые в Сеть данные помогают проникновению в жизнь любого человека.
Аналогичного мнения придерживается и глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков. Он ранее говорил, что у хакеров уже может быть база данных на всех россиян, Она появилась из-за всех произошедших утечек информации.