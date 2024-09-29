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Гусев: пострадавших нет после атаки удара БПЛА ВСУ по Воронежской области

После ночного налета украинских дронов в Воронежской области никто из людей не пострадал. Повреждения получило лишь некоторое имущество, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Урон был нанесен двум квартирам. В доме, где был «прилет», разбились стекла, повреждена детская площадка.

Также в результате удара украинского дрона урон был нанесен по дачному дому, гаражу и нескольким машинам. Возгорание оперативно потушили. Временное жилье никому не пригодилось.

Ранее Украина устроила массовый налет беспилотников на территорию РФ. Для удара использовалось не менее 125 БПЛА.