Гусев: детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась

Гусев сообщил о прекращении детонации и ликвидации пожаров под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале , что детонация в Острогожском районе региона прекратилась, а возникшие из-за нее пожары ликвидированы, людям частично разрешили возвращаться домой.

«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре», — рассказал губернатор.

По словам главы региона, уже выявлены повреждения у нескольких дачных домов и одного автомобиля. Компетентные специалисты продолжают осматривать имущество и оценивать ущерб.

Всех граждан, кому разрешили вернуться домой, просят строго соблюдать требование оперслужб для всеобщей безопасности. Остальных граждан проинформируют о возможности вернуться в свое жилье сразу же, как только это станет возможным.

Введенный в нескольких селах режим ЧС сохраняется. Власти и компетентные органы делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать все последствия происшествия.