ГУР похвасталось «трупом» военкора ВГТРК в Белгороде

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Украинская разведка настаивает, что военкор Коробов «убит» в Белгороде

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждает, что в Белгороде якобы убили военкора ВГТРК Александра Коробова. Российские Telegram-каналы, в свою очередь, опровергают такую информацию, сообщает «Царьград» .

Украинское ГУР также обнародовало фото, на котором показан труп человека с травмой черепа. В разведке Украины утверждают, что на кадрах — якобы убитый Коробов.

Официальных заявлений с российской стороны, что журналист Александр Коробов погиб, пока нет.

Вместе с тем Telegram-канал «Грохот приграничья» сообщает, что военный корреспондент жив и находится в больнице из-за неозвученных травм. Издание Baza со ссылкой на собственные источники также утверждает, что Коробов жив.