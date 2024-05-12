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Губернатор: ВСУ повторно атаковали Шебекино при помощи БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что ВСУ повторно атаковали Шебекино при помощи БПЛА. Повреждения зафиксировали на территории двух промышленных предприятий.

На одном из предприятий повреждения получила кровля производственного помещения, на другом — помещение столовой.

В ходе происшествия никто не пострадал. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области при помощи дронов, никто не пострадал.