Губернатор: украинская армия обстреляла окраину Шебекина в Белгородской области
ВСУ обстреляли окраину Шебекина в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
ВСУ обстреляли окраину города Шебекино в Белгородской области, никто не пострадал, повреждения получил автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, повреждения получила линия электропередачи, без света на время осталась часть города. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.
Информацию о последствиях уточняют.
Ранее Гладков в Telegram-канале сообщил, что Украина обстреляла с помощью дронов два населенных пункта в Грайворонском городском округе, повредив частные дома.