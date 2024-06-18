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Губернатор: украинская армия обстреляла окраину Шебекина в Белгородской области

ВСУ обстреляли окраину Шебекина в Белгородской области
Происшествия

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

ВСУ обстреляли окраину города Шебекино в Белгородской области, никто не пострадал, повреждения получил автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, повреждения получила линия электропередачи, без света на время осталась часть города. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

Информацию о последствиях уточняют.

Ранее Гладков в Telegram-канале сообщил, что Украина обстреляла с помощью дронов два населенных пункта в Грайворонском городском округе, повредив частные дома.