Губернатор: обрушившийся мост в Вязьме полностью разберут

Из семи пролетов моста в Вязьме разрушено шесть

Обрушившийся в городе Вязьма мост полностью разберут до утра вторника, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале .

По словам главы региона, из семи пролетов шесть обрушились. Мост надо будет полностью разобрать до утра вторника.

Трое пострадавших при инциденте направлены на лечение в Москву. Двое находятся под наблюдением врачей в регионе.

На месте обрушения приостановлено движение поездов. Его планируют восстановить после разборки рухнувших конструкций сооружения.

Специалисты восстанавливают систему газоснабжения и связь, добавил Анохин.

Мост, который соединял центр города Вязьма с микрорайонами Московский и Юбилейный, обвалился во время проезда легковой и грузовой машины 8 апреля.