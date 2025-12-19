Губернатор: обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке

Происшествия

Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. Никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Артамонов в  Telegram-канале.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — отметил он.

Угрозы обрушения дома нет.

На месте происшествия работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники, обследуют помещения и прилегающие территории. Жильцов эвакуируют.

Ранее средства ПВО  ликвидировали и перехватили 47 украинских БПЛА над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.

