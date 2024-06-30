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Губернатор: над промышленной зоной Липецка сбили девять беспилотников ВСУ

Девять дронов ВСУ за ночь сбили над промышленной зоной Липецка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка», — написал он.

По словам Артамонова, на месте падения обломков работают специалисты спецслужб. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, никто не пострадал. Власти помогут владельцам провести ремонт.

Губернатор поблагодарил службы, которые обеспечили безопасность на земле и в небе.

Ранее 36 беспилотников сбили над российскими регионами за ночь.