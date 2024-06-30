36 беспилотников сбили над российскими регионами за ночь
Фото - © РИА Новости
Средства ПВО сбили 15 дронов над территорией Курской области. Также 9 БПЛА уничтожили над Липецкой областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, по четыре дрона сбили над Воронежской и Брянской областями, а также по два над Орловской и Белгородской областями.
Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области.
ВС России продолжают проведение СВО над территорией Украины.