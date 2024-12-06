Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения

Губернатор американского штата Калифорния Гевин Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения. После этого регион направит дополнительное финансирование «туда, где это нужно», написал Ньюсом в социальной сети Х. Об этом сообщает радио « Говорит Москва ».

Политик напомнил, что в штате произошло землетрясение магнитудой семь баллов. Режим чрезвычайного положения ввели, чтобы службы могли оперативно реагировать на происходящее в регионе.

До этого на западном побережье Соединенных Штатов объявили об угрозе цунами. Предупреждение затрагивало север Калифорнии и даже Сан-Франциско.

Затем угроза была отменена. Информации о количестве пострадавших и том, какие были разрушения, пока нет.