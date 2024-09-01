Губернатор Ярославля рассказал об отражении атаки ВСУ на город

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Губернатор Евраев: на подлете к Ярославлю сбили украинский дрон

Украинский беспилотник был сбит на подлете к Ярославлю. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

Разрушений и пострадавших не обнаружено. Осколки сбитого БПЛА упали на территории региона.

Следователи соберут обломки украинского дрона и проведут следствие. Евраев добавил, что силовые структуры региона продолжают защищать своих граждан от возникающих угроз противника.

Ранее Украина устроила одну из крупнейших атак дронов на территорию России. За 24 часа Киев ударил по РФ более 150 раз.