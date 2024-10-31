GTA и Counter Strike запретили в Таджикистане

Историко-культурная экспертиза Минкульта Таджикистана пришла к выводу, что видеоигры Counter Strike (CS) и Grand Theft Auto (GTA) содержат элементы убийств, насилия и грабежей. Распространение подобных игр и видео строго запрещено законом, сообщает Nova24.uz со ссылкой на публикацию милиции Душанбе.

Таджикистанский закон «строго запрещает» распространять видеоролики и игры, где есть насильственный и аморальный контент, отметили в милиции. Правоохранители считают, что подростки и молодые люди, увлекающиеся подобными играми, попадают под дурное влияние и совершают преступления.

Особое внимание в заявлении МВД уделено владельцам компьютерно-игровых центров. От них потребовали впредь не допускать распространения GTA, Counter Strike и подобных игр.

«Столичная милиция со своей стороны будет проводить рейды и проверочные мероприятия», — добавляется в заявлении.