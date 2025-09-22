Грузовые вагоны опрокинулись на Киевском направлении МЖД

сегодня в 14:01

Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции «Шемякино» Киевского направления

На станции «Шемякино» Киевского направления МЖД сошли с рельсов грузовые вагоны. Три из них опрокинулись, сообщает Telegram-канал «Подслушано МЦД-4 | Апрелевка — Железнодорожная».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что три вагона буквально «легли на бок». Сотрудники МЖД уже находятся на станции.

На место происшествия направили состав станции «Бекасово-Сортировочное». Случившееся не повлияло на движение поездов.

Ранее в Амурской области на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги два вагона платформ и укладочный кран сошли с рельсов во время работ по замене рельсошпальной решетки.

