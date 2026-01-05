сегодня в 08:37

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину и 2 детей в Иркутской области

На 5115-м км перегона Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд сбил мужчину и детей 3 и 10 лет, все они скончались, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он добавил, что по факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчина никак не реагировал на предупреждающие звуковые сигналы бригады поезда. Для предотвращения столкновения машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

«Приношу соболезнования семье погибших детей, а также родным погибшего мужчины», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Он также напомнил жителям, что на ж/д, дорогах и водных объектах важно обдуманное и осторожное поведение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.