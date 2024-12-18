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Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области

В Мурманской области произошло столкновение двухэтажного пассажирского и грузового поездов. Предварительно, женщина с ребенком зажаты на втором этаже, сообщает SHOT .

Столкновение произошло на станции «Ковда». Пассажирский поезд следовал из Мурманска в Санкт-Петербург.

По словам пассажиров, сначала поезд резко затормозил, а затем перевернулись три вагона.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале уточнил, что столкновение произошло в Кандалакшском районе. Экстренные службы уже выехали к месту происшествия, в том числе три бригады скорой помощи.

Подробности о произошедшем выясняются. Чибис подчеркнул, что власти взяли ситуацию на контроль.