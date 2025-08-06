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Грузовик врезался в самосвал в Наро-Фоминском округе

ДТП с участием грузовика и самосвала произошло на ЦКАД, возле деревни Свитино в Наро-Фоминском округе, сообщает «МК: срочные новости» .

По предварительным данным, самосвал ехал впереди и остановился на светофоре. В него по неизвестным причинам въехал грузовик.

Обе машины серьезно пострадали. У грузовика повреждена передняя часть, у самосвала — задняя.

Также травмы получил водитель машины, которая въехала в «пятитонник». О его состоянии ничего неизвестно.

Ранее три человека погибли в ДТП с автобусом под Псковом. Он столкнулся с легковой Hyundai i30.