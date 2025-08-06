Грузовик врезался в самосвал в Наро-Фоминском округе
Фото - © скриншот
ДТП с участием грузовика и самосвала произошло на ЦКАД, возле деревни Свитино в Наро-Фоминском округе, сообщает «МК: срочные новости».
По предварительным данным, самосвал ехал впереди и остановился на светофоре. В него по неизвестным причинам въехал грузовик.
Обе машины серьезно пострадали. У грузовика повреждена передняя часть, у самосвала — задняя.
Также травмы получил водитель машины, которая въехала в «пятитонник». О его состоянии ничего неизвестно.
Ранее три человека погибли в ДТП с автобусом под Псковом. Он столкнулся с легковой Hyundai i30.