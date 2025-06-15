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Грузовик врезался в ограждение на севере МКАД

На внешней стороне 75 км МКАД (в районе съезда на Ленинградское шоссе) водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем еще уточняются.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей попросили быть внимательнее и выбирать пути объезда.

Ранее на внутренней стороне 27 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.