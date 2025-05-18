Грузовик влетел в стоящую легковушку с людьми в Орехово-Зуевском округе

2 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП с грузовиком в Орехово-Зуевском округе

На 87-м км трассы М-12 в Орехово-Зуевском округе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Авария произошла в районе 15:40. Предварительно, водитель 2000 года рождения за рулем грузовика SITRAK врезался в стоящую в правой полосе легковую машину Toyota.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров легкового авто, среди них и двое детей 2022 и 2023 годов рождения. Всех пострадавших доставили в больницу, у них диагностировали телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются установлением всех обстоятельств этой дорожной аварии.

Ранее пожилая женщина 1939 года рождения въехала на легковой машине в жилой дом в Москве. ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя.