Стала известна причина въезда в жилой дом машины с пенсионеркой за рулем в Москве

сегодня в 17:50

В Москве пенсионерка врезалась в дом из-за плохого самочувствия

Пожилая москвичка въехала на автомобиле в основание многоквартирного дома. Причиной ЧП стало плохое самочувствие пенсионерки, сообщает РЕН ТВ .

Днем в воскресенье паркетник Honda CR-V пробил ограждение и влетел в основание многоэтажки. Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения.

В результате ДТП пострадала водитель 1939 года рождения. Пенсионерку с переломами руки и ноги и ушибом грудной клетки госпитализировали в больницу имени Юдина.

Выяснилось, что женщина потеряла управление в связи с резким ухудшением самочувствия.